Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Saatler kaldı, piyasalar nefesini tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz kararını bugün 14.00'da açıklayacak. Kritik karar öncesi ise tahminler de yapıldı. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan anket sonrasında 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öngörüldü. Peki Merkez Bankası, en son gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu'nda politika faizi için ne karar vermişti? Yabancı bankaların politika faizi için beklentileri neler? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasaların heyecanla beklediği karar için gözler 14.00'a çevrildi. Merkez Bankası'nın kararı öncesi ise ekonomik tablodaki son durum merak ediliyor. Buna göre, Eylül enflasyonunun beklentilerin üstünde yüzde 3,23 açıkladı. Ayrıca, Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 30'u geçmesi ise dikkat çekti.

"DURUŞ SIKILAŞACAK"

Faiz kararı öncesi açıklanan veriler sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası son gerçekleştirilen toplantısının karar metninde şu cümleleri kurmuştu:
"Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır"

BEKLENTİ ANKETİ NE DEMİŞTİ?

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

YABANCI BANKALAR NE BEKLİYOR?

Yabancı bankaların ise politika faizi beklentileri şu şekilde oldu:

Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi devler de TCMB’den 100 baz puanlık bir indirim bekliyor.
Societe Generale, Morgan Stanley ING ve Citi gibi yatırım kurumları da 150 baz puanlık bir indirimle politika faizinin yüzde 39 seviyesine ineceğini öngörüyor.

Capital Economics ise 250 baz puan gibi önemli bir faiz indirimi beklediğini açıklamıştı.

