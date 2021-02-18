Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası Şubat 2021 faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu’na çevrildi. Karar bugün açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.
Yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kasım ve aralık toplantılarında yapılan güçlü parasal sıkılaştırmanın, krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin belirgin hale gelmesinin beklendiği anlatılmıştı.
Açıklamada, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun müddet sürdürüleceği ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceği bilgisi verilmişti.
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