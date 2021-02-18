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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2021 09:23 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Yılın ilk toplantısında, politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası Şubat 2021 faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu’na çevrildi. Karar bugün açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.

Yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kasım ve aralık toplantılarında yapılan güçlü parasal sıkılaştırmanın, krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin belirgin hale gelmesinin beklendiği anlatılmıştı.

Açıklamada, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun müddet sürdürüleceği ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceği bilgisi verilmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ARKADAŞLAR FAİZ YÜKSELECEK Kİ SICAK PARA GELECEK YABANCI DOLARI BOZACAK FAİZE YATIRACAK. DOLARI BOZUNCA DOLAR DÜŞECEK,DOLAR DÜŞÜNCE AYÇİÇEK YAĞI ET SÜT YUMURTA DÜŞECEK İMİŞ? SANAYİ ÖLECEK? ÜRETİM DURACAK ? İŞ DURACAK ? BUNLARI NEDEN DÜŞÜNMEDEN YOK ŞAHİN MİŞ YOK HER AN DAHA FAİZ ARTTIRIRMIŞ , YAZIK ÇOK YAZIK BU ÜLKEDE BU KADAR FAİZ ÇOK FAZLA
yükselttin faizleri vatandaşlarınız battı artık battı ne ev alınıyor ne araba ne gıda böyle giderse perişan olacağız faizle bir yere varılmaz güzelim cennet ülkeyi mahfettiniz
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