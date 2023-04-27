Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Piyasanın beklentisi tek: Yüzde 8,5 seviyesi…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Ocak ayında politika faizini yüzde 9,00 seviyesinde bırakırken, Şubat ayında 50 baz puan indirim kararı alarak yüzde 8,50'ye çekmişti. Merkez Bankası, geçen ay ise faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün saat 14.00’te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı için beklentiler ise netleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Foreks Haber anketine katılan 17 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 5 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 25,25 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50,00, en düşük beklenti ise yüzde 13,50 oldu. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 24,00 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 30,00 ila yüzde 17,50 bandında gerçekleşmişti.

Değişiklik beklemeyen ekonomistlerden ilk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 5 ekonomistin 2'si Haziran, 1'i Temmuz, 1'i Eylül, 1'i ise Ağustos veya Eylül ayları tahmininde bulundu.

TCMB PPK FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

25.05.2023

22.06.2023

20.07.2023

24.08.2023

21.09.2023

26.10.2023

23.11.2023

21.12.2023

25.01.2024

22.02.2024

21.03.2024



