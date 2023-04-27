Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Piyasanın beklentisi tek: Yüzde 8,5 seviyesi…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Ocak ayında politika faizini yüzde 9,00 seviyesinde bırakırken, Şubat ayında 50 baz puan indirim kararı alarak yüzde 8,50'ye çekmişti. Merkez Bankası, geçen ay ise faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu.
Bugün saat 14.00’te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı için beklentiler ise netleşti.
Foreks Haber anketine katılan 17 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 5 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 25,25 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50,00, en düşük beklenti ise yüzde 13,50 oldu. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 24,00 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 30,00 ila yüzde 17,50 bandında gerçekleşmişti.
Değişiklik beklemeyen ekonomistlerden ilk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 5 ekonomistin 2'si Haziran, 1'i Temmuz, 1'i Eylül, 1'i ise Ağustos veya Eylül ayları tahmininde bulundu.
25.05.2023
22.06.2023
20.07.2023
24.08.2023
21.09.2023
26.10.2023
23.11.2023
21.12.2023
25.01.2024
22.02.2024
21.03.2024