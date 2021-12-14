Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

Merkez Bankası’nın aralık ayı faiz kararı, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi yapılan anketlerde faiz indiriminin olacağı görüşü ön plana çıktı.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı faiz kararı toplantısı, 16 Aralık 2021’de yapılacak. Toplantı kararı, aynı gün 14.00'te yayınlanacak.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Anadolu Ajansı'nın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklenti anketine göre, katılım sağlayan ekonomistlerin çoğu, bu ay da faizde 100 baz puan indirim beklediklerini belirtti. AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

REUTERS ANKETİNİN YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 14

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, ortalama yüzde 14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin ortalaması ise yüzde 13 oldu.

FOREKS ANKETİNE KATILANLARIN ÇOĞUNLUĞU FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını tahmin ediyor. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.

BARCLAYS, ÖNÜMÜZDEKİ İKİ TOPLANTIDA 300 BAZ PUAN İNDİRİM ÖNGÖRÜYOR

Barclays ekonomistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye'nin 2018'e kıyasla kur şoklarına karşı daha hazırlıklı olduğunu fakat o zamandan bu yana tüm metriklerin de iyileşme göstermediğini belirtti.

Enflasyonun gelecek aylarda keskin bir şekilde yüzde 30'a yükselmesini bekleyen ekonomistler, dolarizasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini de belirtti. Dolar/TL 'nin 2021 sonunda 14,50 olmasını bekleyen Barclays, 2022'nin ortasından itibaren ise dolar kurunun 16'ya ulaşmasını bekliyor.

Aralık ayındaki Merkez Bankası toplantısında 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirten banka, Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim daha olacağını düşünüyor. Barclays, TCMB'nin düşük faiz söyleminin tam olarak hangi rakama işaret ettiğinin de belirsiz olduğunu ama tüm planlanan faiz indirimlerini gelecek iki toplantıda gerçekleştireceğini vurguladı.

UNİCREDİT: FAİZ YIL BAŞINDA YÜZDE 12'YE İNECEK

Unicredit ise yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12'ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.

KAVCIOĞLU 'SINIRLI ALAN' MESAJI VERMİŞTİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta yapılan yatırımcı toplantısında para politikasında gevşeme için sınırlı bir alan kaldığını ifade ederek faiz indirimlerinin gelecek yılın başında duracağının sinyalini verdi.TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı Aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

SON TOPLANTI KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir.

Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanma devam etmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.



