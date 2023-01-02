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Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

02.01.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası ilk faiz toplantısı tarihi, yılın en önemli konuları arasında üst sıralarda yerini aldı. Toplantı tarihleri belli oldu! Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

Merkez Bankası faiz toplantısı tarihleri, 2023'ün gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 faiz toplantısı tarihlerini açıkladı. Toplantıda alınan faiz kararı ekonominin ve piyasaların gidişatını şekillendiriyor. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

2023 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası 2023 yılında ilk faiz toplantısını 19 Ocak 2023 tarihinde yapacak.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

İkinci toplantı 23 Şubat, üçüncü toplantı ise 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

FAİZLER SABİT BIRAKILMIŞTI!

Bilindiği üzere, 22 Aralık 2022'de gerçekleştirilen faiz toplantısında faizlerin yüzde 9'da bırakılması kararı alınmıştı.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

Bir önceki toplantıda ise politika faizi 150 baz puan düşürülerek yüzde 9 seviyesine çekilmişti.

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