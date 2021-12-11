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Merkez Bankası faizleri indirecek mi, yükseltecek mi? Faizler sabit kalır mı? İşte ihtimaller…

11.12.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 16 Aralık 2021 Perşembe günü açıklayacak. Bir önceki faizini yüzde 16’dan yüzde 15’e çeken TCMB’nin beklenti anketine katılanların hepsi, faiz indirimi bekliyor.

Merkez Bankası faizleri indirecek mi, yükseltecek mi? Faizler sabit kalır mı? İşte ihtimaller…

Ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (Politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14’e çekileceği yönünde görüşünde. Merkez, piyasaların beklediği faiz kararını perşembe günü açıklayacak. TCMB Başkanı Şahab Avcıoğlu başkanlığında toplanacak olan PPK, en son kasım ayında politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 16’dan yüzde 15’e düşürmüştü.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ İNDİRECEK Mİ, YÜKSELTECEK Mİ?

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin hepsi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek, yüzde 14'e çekeceğini tahmin ediyor.

16 Aralık’ta yapılacak PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 2 ekonomist 200 baz puan, 1 ekonomist ise 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

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