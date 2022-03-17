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Petrol fiyatları için tahminler değişti! Kurumlar tek tek duyuruyor...

17.03.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında müzakereler devam ederken, taraflardan gelen ılımlı mesajların ardından Brent petrol sakin seyrini sürdürüyor. Brent Petrol fiyatı, 17 Mart sabahında 100 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu süreçte petrol fiyatları için tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak Morgan Stanley, yılın üçüncü çeyreği için Brent petrol tahminini 100 dolardan 120 dolara çıkardı. Banka, dördüncü çeyrek ve gelecek yıla ilişkin tahminlerinde de yukarı yönlü revizyon yaptı.

Petrol fiyatları için tahminler değişti! Kurumlar tek tek duyuruyor...

Petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaların Rus ham petrolünde Nisan ayından itibaren 3 milyon varile yakın kayıp yaşayabileceğini açıklamasının ardından yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 100,16 dolar oldu.

Petrol fiyatları son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı arz endişeleri tahminlerin güncellenmesine neden oluyor. Son olarak Morgan Stanley analistleri küresel düzeyde daha sıkı arz-talep dengesine vurgu yaparak Brent petrol tahminlerini yükseltti.

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MORGAN STANLEY’DEN PETROL TAHMİNİ

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Banka üçüncü çeyrek için Brent petrol tahminini 100 dolardan 120 dolara çıkardı. Dördüncü çeyrek tahmini ise 100 dolardan 110 dolara yükseltildi. Daha önce 2023 için 95 dolar tahmini açıklayan banka bu beklentisini de 100 dolara çıkardı. Morgan Stanley ABD ve AB'nin Rus petrol ambargosunun Rusya'nın petrol üretiminde günlük bir milyon varillik düşüş yaratacağı analizini yaptı.

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ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI DA ÜRETİM TAHMİNİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebini 950 bin varil azaltarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varil olarak tahmin etti.

Küresel petrol talebi geçen yıl 97 milyon 520 bin seviyesindeydi.

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UEA Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini bildirdi.

Rapora göre büyük petrol şirketleri, nakliye firmaları ve bankalar Rusya ile iş yapmaktan kaçınıyor.

Söz konusu durumun, Rusya'nın petrol üretiminde nisan ayında günlük yaklaşık 3 milyon varil kesintiye yol açacağı öngörülüyor. Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması durumunda ise kesinti miktarının artacağı hesaplanıyor.


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