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Merkez Bankası ile bankalar arasında kritik toplantı! Türk Lirası için net talimat: 'Yükümlülükleri uygulayın...'

11.09.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 8 Eylül'de Türkiye Bankalar Birliği ile önemli bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası’nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

Merkez Bankası ile bankalar arasında kritik toplantı! Türk Lirası için net talimat: 'Yükümlülükleri uygulayın...'

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 2024 - 2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanması üzerine 8 Eylül 2023 tarihinde bir araya geldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası’nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

TÜRK LİRASI (403)

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar,
toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır.

TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık
sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade
etmişlerdir."

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası

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