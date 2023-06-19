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Merkez Bankası ile bankalar arasındaki toplantı ertelendi! Gündem kredi faizleri sınırlaması...

19.06.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bugün, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla yapması beklenen toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi. Bankaların toplantıda kredi faizlerindeki sınırlanmayı gündeme getireceği öğrenildi.

Merkez Bankası ile bankalar arasındaki toplantı ertelendi! Gündem kredi faizleri sınırlaması...

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 19 Haziran Pazartesi günü, TBB üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu, toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi.

Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile toplantıda dile getirdikleri sorunların teknik boyutlarıyla ilgili olarak yapılacak görüşme, böylece Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısının sonrasına kalmış oldu.

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BANKALARIN GÜNDEMİ KREDİLER

Bankaların gündeminde regülasyonlar, TCMB’nin getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konular yer alıyor.

Bakan Mehmet Şimşek’in 16 Haziran Cuma günü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirdiği toplantılarda, ekonomik programın ayrıntıları ve gelecek politikalara ilişkin önemli konular ele alınmıştı.

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Merkez Bankası

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