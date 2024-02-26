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Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkulde rakamlar ortaya çıktı: Dükkan ve ofis fiyatları...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.02.2024 10:21
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilk kez ticari gayrimenkul fiyat endeksine ilişkin veri yayımlamaya başladı. Buna göre dükkan fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 98,9 olurken, ofis fiyat endeksi ise yüzde 94,2 arttı.

Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkulde rakamlar ortaya çıktı: Dükkan ve ofis fiyatları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yayımlamaya başladı.

TCMB'nin konuyla ilgili blog yazısına göre Türkiye için oluşturulan endekste, veri kaynağı olarak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından bankalar için düzenlenen değerleme raporları kullanıldı.

Değerleme raporları; gayrimenkulün yaş, alan, konum, yapı kalitesi ve benzeri karakteristik özellikleri ile değerleme uzmanının gayrimenkule ilişkin parasal değer tespitini içeriyor.

EMLAK (48)

Ticari gayrimenkul sınıflaması altında arsa, dükkân, ofis, tarla, sanayi tesisi ve benzeri birçok türde gayrimenkul yer almakla birlikte, TGFE hesaplamasında uluslararası örnekler takip edilerek sadece dükkân ve ofis değerleme raporları kullanıldı.

DÜKKAN FİYATLARI ENDEKSİ YÜZDE 98,9 ARTTI

Yapılan ilk hesaplamaya göre, ticari gayrimenkul fiyat endeksi dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98,2 arttı. Çeyreklik artış ise yüzde 12,5 olarak kaydedildi.

Dükkan fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 98,9 olurken, ofis fiyat endeksi ise yüzde 94,2 arttı.

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