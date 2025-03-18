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Merkez Bankası İninal, Aypara ve Pay Fix için kararını verdi! Artık faaliyette olamayacaklar, para cezası da kesti...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.03.2025 12:52
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haklarında soruşturma yürütülen 3 ödeme şirketi hakkında kararını verdi. Buna göre, Pay Fix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerini durdurdu.

Merkez Bankası İninal, Aypara ve Pay Fix için kararını verdi! Artık faaliyette olamayacaklar, para cezası da kesti...

Merkez Bankası haklarında soruşturma yürütülen; Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izinlerini durdurdu.

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İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Yapılan açıklamada, 30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulandığı hatırlatıldı.

28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla;

  • Pay Fix’in ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinlerinin 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulduğu, aynı kanun uyarınca idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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TÜM İZİNLERİ DURDURULDU

Açıklamada da bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu vurgulandı.

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Açıklamanın son bölümünde ise “TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif yaklaşımla sürdürmektedir. Bu kapsamda düzenlenen inceleme raporları görev alanları kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

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O 2 ŞİRKETİN SAHİBİ ERKAN KORK!

Ayrıca İninal ve Pay Fix'in sahibinin, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork olduğu öğrenildi.

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Merkez Bankası
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