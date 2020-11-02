Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını değiştirdi

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının %80'inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle tespit edilecek.

Resmi Gazete'nin 31 Ekim tarihli sayısında yayımlanan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğe göre, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenecek.

Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık gecikme cezası oranları belirlenen bu aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemeyecek.

Merkez Bankasınca ilan edilen referans oran üzerinden bu tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanan azami akdi ve gecikme faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

Bu tarihe kadar ise tebliğle yürürlükten kaldırılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde (Sayı: 2016/8) belirlenen oranlar uygulanacak.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, tebliğe göre 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, TL cinsi kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.46, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.76; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.17; aylık azami gecikme faiz oranı yüzden 1.47 olarak hesaplandı.

KAYNAK:REUTERS

