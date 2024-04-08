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Merkez Bankası’nda hesap kitap günü! Kâr da zarar da ortaya çıkıyor: 30 Nisan’da toplantı var

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.04.2024 08:35
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulu 30 Nisan'da toplanıyor. Toplantıda 2023 hesap yılına ait raporlarının okunması ve görüşülmesi, 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması gibi konuların gündeme geleceği ifade ediliyor. Zararın Kur Korumalı Mevduat yükü ve döviz işlemleri nedeniyle 850 milyar lirayı bulabileceği iddia ediliyor.

Merkez Bankası’nda hesap kitap günü! Kâr da zarar da ortaya çıkıyor: 30 Nisan’da toplantı var

Merkez Bankası 2023 yılına ait 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.

TCMB'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı davet ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecekler.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecekler.

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TOPLANTI MASASINDA O KONULAR GÜNDEME GELECEK

Toplantının gündeminde, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2023 hesap yılına ait raporlarının okunması ve görüşülmesi, 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması, Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları, Banka Meclisinin 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması ve Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması bulunuyor.

Saat 14.00’te başlayacak toplantı, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında yapılacak.

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'850 MİLYAR LİRALIK ZARAR' İDDİASI

Ekonomi Gazetesi'nde geçtiğimiz haftalarda yer alan bir haberde Merkez Bankası'nın yaklaşık 850 milyar liralık zarar açıklamasının beklendiği dile getirilmişti. Zararın 2023 hesap döneminde üstlendiği KKM yükü ile döviz işlemlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.


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