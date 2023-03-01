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Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uyarısı: Döviz talebi yaratana af yok! Yüzde 13 kredi faizlerine rağmen...

01.03.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası TL cinsi KKM’nin vadesi dolduğunda müşterisine döviz alıp döviz dönüşümlü KKM öneren bankaları döviz talebini arttırdıkları gerekçesiyle uyardı. Merkez Bankası uygulama sürerse bu tür KKM’lerin döviz dönüşlü kabul edilmeyeceğini belirtti.

Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uyarısı: Döviz talebi yaratana af yok! Yüzde 13 kredi faizlerine rağmen...

Merkez Bankası, Hazine karşı taraflı yani TL cinsi Kur Korumalı Mevduatları (KKM) vadesi geldiğinde dövize çevirip, ertesi gün TCMB karşı taraflı yani döviz dönüşlü dövize dayalı KKM yapan bankalara uyarıda bulundu.

BloombergHT’nin haberine göre, düşük faizli TL cinsi KKM’de vade uzatmayı tercih etmeyen müşterileri bankalar döviz aldırarak ertesi gün daha yüksek faizli döviz dönüşlü KKM’ye yönlendiriyor. Merkez Bankası da TL’den dövize dönüş işleminin piyasada döviz talebini artırıp kurları baskıladığını belirterek bu uygulamanın devamı halinde bu yolla yapılan işlemlerin TL dönüşüme sayılmayacağını bankalara iletti.

MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA SERT MESAJ

Habere göre bazı bankalar, Merkez Bankası’nın son 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası yüzde 11,5’a inen ve maliyet avantajı yaratan TL cinsi KKM’yi düz vadeli mevduata dönüştürdüğünde ödeyeceği yüzde 30 faiz yerine döviz dönüşlü KKM’yi tercih ediyor. Her ne kadar döviz dönüşlü KKM’de üst faiz sınırı bulunmasa da bankalar yüzde 18-20 arası mevduat faizi veriyor. Haberde bankaların böylelikle yüzde 13’lere inen kredi faizine rağmen yüzde 22’lerde olan kaynak maliyetlerinin daha da yükselmesini engelleme çabasında olduğu kaydedildi.

Merkez Bankası, yaptığı uyarıyla bu yolu tercih eden bankalara döviz talebi yaratan bu harekete devam edildiği taktirde, bankanın maliyeti düşse de yaptığı işlem TL dönüşümü sayılmayacağı için menkul kıymet tutma yükünü azaltmayacağı mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası

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