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Merkez Bankası'ndan bankalara yeni kural! Nisan'da başlıyor: 5 milyon TL ve üzerinde...

21.03.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar, kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin döviz pozisyonuna ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) aylık raporlama yapacak. Bu kapsamda ilk raporlama, nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni kural! Nisan'da başlıyor: 5 milyon TL ve üzerinde...

Bankalar, raporlama standartları kapsamında 5 milyon TL ve üzerinde kredi bakiyesi olan tüzel müşterilerinin döviz pozisyon raporlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne iletmelerini isteyecek.

Bankalardan edinilen bilgiye göre, 2018 yılında TCMB bünyesinde reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sisteminin kapsamı genişletildi.

Buna göre, yurt içi tüm bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan şirketler döviz pozisyonlarını Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden aylık frekansta Merkez Bankasına raporlayacak.

Böylece, reel sektörün yabancı para pozisyonu analizlerine yönelik kullanılabilir veri seti genişleyecek.

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Bankalar, kapsama giren tüzel kişi müşterilerine, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi raporlama ekranı (https://tcmbveri.gov.tr/) üzerinde yer alan “Özet Döviz Pozisyon Raporu” linkinden raporlarını bildirmeleri gerektiğini tebliğ edecek ve bunu takip edecek.

Bu kapsamda ilk raporlama, nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek.

Halihazırda Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamında, 15 milyon dolar ve üzerinde yabancı para cinsinden kredi riski bulunan yaklaşık 2 bin kurumsal firma, para birimi bazında ve çeşitli vadelerde varlık ve yükümlülük kalemlerini aylık frekansta raporlamaktaydı.

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