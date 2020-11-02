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Merkez Bankası'ndan bir 'sıkılaştırma' adımı daha

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2020 09:14 | Son Güncelleme

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde bugünden geçerli olmak üzere Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.

Merkez Bankası'ndan bir 'sıkılaştırma' adımı daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Kasım'dan itibaren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin sıfırlandığını, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda ayrıca, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçların kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.

KAYNAK:AA

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