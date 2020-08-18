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Merkez Bankası'ndan bir sıkılaştırma hamlesi daha

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Merkez Bankası'ndan bir sıkılaştırma hamlesi daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma adımları çerçevesinde bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren yarıya düşürdüğünü açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" denildi.

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