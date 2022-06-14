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Merkez Bankası'ndan çok kritik TL kararı! En az 5 yıl...

14.06.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı Türk lirası tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirdi. Gösterge 10 yıllık vadeli tahvil getirisi kararın ardından 150 baz puana yakın düşüşle yüzde 20.11'e kadar geriledi.

Merkez Bankası'ndan çok kritik TL kararı! En az 5 yıl...

Merkez Bankası, bankaların yabancı para mevduat karşılığında ayırmaları gereken devlet tahvillerini belirledi. TCMB'nin bankalara ilettiği yazıya göre, yabancı para mevduat karşılığında vadesine en az 4 yıl kalan ve en az 5 yıl vadeli olan sabit faizli devlet tahvilleri ile kira sertifikaları tesis edilecek menkul kıymet olarak kabul edilecek.

TCMB, TL varlıkların kullanımını ve para politikasının etkinliğini artırmak için bankaların yabancı para mevduata karşılık olarak TL cinsi, uzun vadeli, sabit faizli menkul kıymet tutmalarına geçen hafta karar vermiş, ancak hangi tahvillerin bu kriterleri karşıladığını belirtmemişti.

10 YILLIK TAHVİLLERDE GERİLEME

Devlet tahvillerine olan talebin artmasına, dolayısıyla borçlanma maliyetlerinin düşmesine yol açacağı düşünülen karara göre ay sonuna doğru bankalar döviz mevduat için yüzde 3 ile yüzde 10 arasında TL cinsi sabit faizli tahvil tutmak zorunda kalacak. TCMB aynı yazıda ayrıca vadeye kalan süreye göre katsayı belirleyerek uzun vadeli kıymetlerin tesis edilmesini teşvik edeceğini de belirtti.

Gösterge 10 yıllık vadeli tahvil getirisi kararın ardından 150 baz puana yakın düşüşle yüzde 20.11'e kadar geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası TCMB
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