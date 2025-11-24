Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi’nin ikinci faz çalışmalarına ilişkin güncel durumu kamuoyu ile paylaştı. 24 Kasım 2025 tarihli basın duyurusunda, projenin araştırma-geliştirme sürecinin sürdüğü ve özellikle programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler ile birlikte çalışabilirlik konularında ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu’nun yayımlandığı duyurularak, rapora TCMB’nin internet sitesinden erişilebileceği ifade edildi. TCMB, dijital para çalışmalarına ilişkin gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporuna İlişkin Basın Duyurusu: https://t.co/twpZOyMNVG pic.twitter.com/MlRlrEfN66 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 24, 2025

DİJİTAL PARA NEDİR?

Dijital para, bir ülkenin merkez bankası tarafından ihraç edilen parasının dijital

biçimidir. Dijital Türk lirası, Türk lirasından farklı bir para birimi değil; onun dijital biçimidir.

Paranın dijitalleşmesi geniş bir kavram olup sadece elektronik ortamda ödeme

yapılabilme olarak düşünülmemelidir. Dijital para bir kripto varlık değildir. Dünya genelinde dijital paralara faiz uygulanıp uygulanmaması yönünde farklı fikirler ve çalışmalar bulunmaktadır.

Dijital Türk lirası tedavülü sonrası, banknot ve dijital para birlikte dolaşımda olacaktır.

Dijital Türk Lirası Sistemi, dijital Türk lirası ile ilgili farklı işlevleri yerine getiren

bileşenlerden oluşmaktadır.Dijital Türk lirası işlemleri finansal aracı kurumlar üzerinden yapılacaktır. Dijital Türk lirası çalışmaları kapsamında Dijital Para Sistemi’nde kişilerin kimlik bilgileri yer almamaktadır. Dijital kimlik; kişi, varlık veya nesnelere ilişkin temsiller bütünüdür. Dijital Türk lirası çalışmalarında kullanıcı mahremiyeti gözetilmektedir.