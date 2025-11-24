FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi’nin ikinci fazına ilişkin güncel ilerlemeleri açıkladı.

Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' açıklaması!
Cansu Akalp

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi’nin ikinci faz çalışmalarına ilişkin güncel durumu kamuoyu ile paylaştı. 24 Kasım 2025 tarihli basın duyurusunda, projenin araştırma-geliştirme sürecinin sürdüğü ve özellikle programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler ile birlikte çalışabilirlik konularında ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu’nun yayımlandığı duyurularak, rapora TCMB’nin internet sitesinden erişilebileceği ifade edildi. TCMB, dijital para çalışmalarına ilişkin gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

DİJİTAL PARA NEDİR?

Dijital para, bir ülkenin merkez bankası tarafından ihraç edilen parasının dijital
biçimidir. Dijital Türk lirası, Türk lirasından farklı bir para birimi değil; onun dijital biçimidir.

Paranın dijitalleşmesi geniş bir kavram olup sadece elektronik ortamda ödeme
yapılabilme olarak düşünülmemelidir. Dijital para bir kripto varlık değildir. Dünya genelinde dijital paralara faiz uygulanıp uygulanmaması yönünde farklı fikirler ve çalışmalar bulunmaktadır.

Dijital Türk lirası tedavülü sonrası, banknot ve dijital para birlikte dolaşımda olacaktır.
Dijital Türk Lirası Sistemi, dijital Türk lirası ile ilgili farklı işlevleri yerine getiren
bileşenlerden oluşmaktadır.Dijital Türk lirası işlemleri finansal aracı kurumlar üzerinden yapılacaktır. Dijital Türk lirası çalışmaları kapsamında Dijital Para Sistemi’nde kişilerin kimlik bilgileri yer almamaktadır. Dijital kimlik; kişi, varlık veya nesnelere ilişkin temsiller bütünüdür. Dijital Türk lirası çalışmalarında kullanıcı mahremiyeti gözetilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Başka yerde yok' Onlar dışında yapabilecek makine de çıkmadı'Başka yerde yok' Onlar dışında yapabilecek makine de çıkmadı
Kaspersky'den "Efsane Cuma"ya özel güvenlik uyarılarıKaspersky'den "Efsane Cuma"ya özel güvenlik uyarıları

Anahtar Kelimeler:
Türk lirası Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.