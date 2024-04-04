Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi! Dikkat çeken hizmet, gıda, temel mallar ve döviz kuru detayı

Türkiye İstatistik Kurumu dün mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon rakamları Mart ayında aylık bazda yüzde 3.16 yıllık bazda yüzde 68,50 arttı. Merkez Bankası verilere ilişkin olarak, "Yıllık enflasyon gıda alt grubunda gerilerken temel mal ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükselmiştir. Aylık bazda hizmet, gıda ve temel mallar fiyat artışları ile öne çıkan gruplar olmuştur." yorumunu yaptı.

"KİRA, EĞİTİM, HABERLEŞME KALEMLERİ GÖRECE YÜKSEK SEYREMİŞTİR"

Bankadan paylaşılan raporda, "Ücret etkisinin ve geriye doğru endeksleme davranışının belirgin olduğu hizmet

grubunda aylık fiyat artışı bir miktar yavaşlamakla birlikte, kira, eğitim ve haberleşme kalemleri

öncülüğünde görece yüksek seyretmiştir. Gıda fiyatlarındaki aylık artışı kırmızı et öncülüğünde işlenmemiş

gıda fiyatları sürüklerken, işlenmiş gıda grubundaki zayıflama dikkat çekmiştir." ifadesi kullandı.

"DÖVİZ KURUNUN ETKİLERİ HİSSEDİLDİ"

Raporda şunlar kaydedildi:

"Temel mal grubu fiyat artışı mart ayında güçlenmiş, dayanıklı mal grubu öne çıkan alt grup olmuştur. Bu gelişmede döviz kurunun etkileri hissedilirken, iç talep koşullarının dirençli seyri dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının

fiyatlara geçişini kolaylaştırmıştır.

"AYLIK ARTIŞ ORANLARI DEVAM EDEN ZAYIFLAMA EĞİLİMİNE RAĞMEN ENFLASYON RAPORU ÖNGÖRÜLERİNİN ÜZERİNDE KALMIŞ"

Enerji aylık enflasyonu akaryakıt fiyatlarına paralel olarak önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir seyir izlemiştir. Aylık üretici enflasyonu geçen aya göre yavaşlasa da yüksek seyretmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle artış kaydetmiştir. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji fiyatlarının ılımlı seyrettiği, enerji dışı gruplarda ise nispeten yüksek artışların sürdüğü gözlenmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık artış oranları devam eden zayıflama eğilimine rağmen Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kalmış, göstergelerin yıllık enflasyonları artış göstermiştir."