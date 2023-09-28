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Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi! Resmi Gazete'den duyuruldu: 500 baz puanlık artış

28.09.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi! Resmi Gazete'den duyuruldu: 500 baz puanlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 500 baz puan yükseltti. TCMB'nin konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edildi.

1 Eylül 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 25,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 26,75 olarak uygulanıyordu.

Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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reeskont kredisi

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