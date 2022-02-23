Merkez Bankası'ndan flaş karar! 50 ve 100 TL'lik banknotlar yenilendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ait bir duyuru metni yer aldı. Bu duyuru metninde 50 ve 100 TL'lik banknotlarla ilgili önemli bir bilgi yer aldı.

Yapılan açıklamalarda 5. tertip 50 ve 100 TL'lik bankotların piyasaya sürüleceği, tasarımlarının 4. tertip ile aynı olacağı ve banknotlardaki imzaların TCMB'deki yeni yöneticilere ait olacağı ifade edildi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre banknotların üzerinde yer alan imzalar TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ek olarak, 100 TL'deki imzalardan bir tanesi Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ve 50 TL'deki imzalardan bir tanesi ise Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak.

