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Merkez Bankası'ndan flaş rezerv açıklaması: 122 milyar doları aştı!

30.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam rezervler 122.2 milyar doları geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 122.2 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 81 milyar 420 milyon dolar olan rezervler, 24 Eylül ile sona eren haftada 82 milyar 840 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 367 milyon dolardan 39 milyar 205 milyon dolar seviyesine geldi.

122 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 120 milyar 787 milyon dolardan 122 milyar 44 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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