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Merkez Bankası'ndan ilk! KKM stok verilerini yayımladı! 1,5 milyar dolar geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.05.2024 14:43
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Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık olarak yayımlanacak. İlk veriler bugün paylaşıldı. Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi Nisan sonunda 1,5 milyar dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası'ndan ilk! KKM stok verilerini yayımladı! 1,5 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk kez bugün Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" başlığı altında "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" alt başlığı ile KKM stok verilerini paylaştı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Mart sonunda 74,3 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, Nisan sonunda 72,8 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 51,9 milyar dolardan 51,4 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 22,4 milyar dolardan 21,3 milyar dolara geriledi.

TL KKM stok bakiyesi ise bir ayda 33,7 milyar TL azalarak 98,8 milyar TL'den 65,1 milyar TL'ye geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası kkm ödemeleri
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