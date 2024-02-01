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Merkez Bankası'ndan İspanya hamlesi: Mutabakat imzalandı

01.02.2024 15:19 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Merkez Bankası'ndan İspanya hamlesi: Mutabakat imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu anlaşma kapsamında, 2 ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, İspanya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalamak üzere İspanya'ya günübirlik ziyarette bulundu.

Mutabakat zaptına ilişkin TCMB'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, TCMB Başkanı Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid kentinde mutabakat zaptına imza atıldı.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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