Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleri ile ilgili karar

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının belirlenmesinde, fonlama maliyetinin göstergesi olarak, bankaların ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranları dikkate alınarak Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) çerçevesinde hesaplanan referans oranın esas alınacağı ifade edilen açıklamada, "Türk lirası cinsinden uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, söz konusu referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenecektir." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının güncel piyasa koşullarını yansıtan, öngörülebilir ve kurala bağlı bir yöntem ile belirlenmesine karar verildiği belirtilerek, "1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,46, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,76, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,17, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,47 olarak hesaplandı." ifadeleri kullanıldı.

1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Açıklamada, 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,46, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,76, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,17, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,47 olarak hesaplandığı bildirildi.

Söz konusu yönteme göre hesaplanan oranların her ayın sondan beşinci iş günü TCMB resmi internet sitesinde İstatistikler/Bankacılık Verileri/Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları bölümünde ilan edileceği belirtilen açıklamada, oranların takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Bu arada, bugünkü Resmi Gazete'de TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'i yayımlanarak, yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

