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Merkez Bankası’ndan kredi kartı ile nakit avans ve altın kararı! Bugünden itibaren geçerli: Yüzde 30 oranında…

16.05.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişiklik yaptı. Belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimleri ve altın alışverişi harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildi.

Merkez Bankası’ndan kredi kartı ile nakit avans ve altın kararı! Bugünden itibaren geçerli: Yüzde 30 oranında…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişiklik yayımladı. Müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiği belirtildi. Değişikliğin 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimler için geçerli olacağı kaydedildi.

Kredi türüne göre menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikli krediler için ise getirilen kredi büyümesine göre diğer ticari nitelikli krediler ile tüketici kredilerinin dahil edildiği, belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olacak şekilde bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranları yüzde 3’ün üzerinde kalan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildiği açıklandı.

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Değişiklik 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinde 28 Nisan 2023 hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.

BANKALARDAKİ FİZİKİ ALTIN HESAPLARI DA DAHİL EDİLECEK

TCMB’den yapılan açıklamada bankalara verilen TL dönüşüm hedefinin hesaplanmasında pay kısmına fiziki altın karşılığı açılan hesaplar da dahil edileceği duyuruldu. TCMB dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine, payda kısmında ise TCMB tarafından yayımlanan Tebliğler kapsamında dönüşümü yapılabilecek 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla mevcut olan ABD doları, euro, sterlin altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesabı bakiyelerinin dikkate alınması karar verildiğini bildirdi.
Değişiklikler 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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TCMB Tebliğ’in geçici 9’uncu maddesi kapsamında dikkate alınan yabancı para mevduat/ katılım fonunda yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonunun hariç tutulmasına karar verildiğini ve söz konusu değişikliğin 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinden geçerli olacağını belirtti.


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Altın kredi kartı Merkez Bankası

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