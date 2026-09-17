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Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin açıklama geldi.

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi
Hande Dağ

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite imkânları gözden geçirilmiştir.

Bu çerçevede;

  • Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır.
  • TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir.
  • TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır.

Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur"

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
FED 3 yıl sonra faiz arttırımına gitti. Sizin hamleniz ne?
an itibari ile batmıştırız. hayırlı olsun. Türkiyede şuan hiç bir firma güvende değil fabrikalar ardı ardına konkordate ilan ediyor enflasyon uçuyor. şimdi asgari ücrete zam yapacak şirketler 3 5 elemanla ayakta duruyordu şimdi tam battık
Sonrada çıksın sayın ekonomi bakanımız Avrupa'da mazot 150 tl bizde ucuz diye nutuk atsın.
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