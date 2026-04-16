Merkez Bankası’ndan mesaj var: ‘Ücret ve beklentiler’ deyip açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerin Orta Doğu'daki savaşın ne kadar süreceğiyle yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Merkez Bankası’ndan mesaj var: ‘Ücret ve beklentiler’ deyip açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Institute of International Finance (IIF) tarafından Washington DC'de düzenlenen "Global Outlook Forum: Deglobalization and Fragmentation" konulu panelde son yıllarda yaşanan küresel şokların ekonomilere ve para politikası yaklaşımlarına olan etkilerine ilişkin sorulara cevap verdi.

Merkez Bankası’ndan mesaj var: ‘Ücret ve beklentiler’ deyip açıkladı! 1

“ÖNEM TAŞIYOR”

Karahan, yaşanan son krizin temelde arz yönlü bir şok olduğundan yola çıkarak şunları söyledi:

"Gelişmeler geçici ve nisbi fiyat değişikliklerine mi yoksa daha kalıcı ve genele yayılan bir enflasyona mı sebep olacak? Bunun ayrımını yapabilmek, merkez bankaları için önem taşıyacak. Bu anlamda ücretler ve beklentiler üzerinde ikincil etkilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de izlenmeyi gerektirecek"

Merkez Bankası’ndan mesaj var: ‘Ücret ve beklentiler’ deyip açıkladı! 2

SAVAŞ SONRASI MERKEZ BANKASI’NDAN ÖNLEM

Öte yandan para politikası açısından beklentiler kanalı ve kur kanalının da önemine işaret eden Hatice Karahan, TCMB olarak Orta Doğu'daki şok sonrası bu kanallardan gelebilecek yayılma etkilerini önlemek amacıyla proaktif bir politika duruşu sergileyerek önlem aldıklarını belirtti.
Merkez Bankası’ndan mesaj var: ‘Ücret ve beklentiler’ deyip açıkladı! 3

“TEMKİNLİ VE VERİ ODAKLI”

Enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerin Orta Doğu'daki savaşın ne kadar süreceğiyle yakından ilişkili olduğunu ifade eden Karahan, "Bu süreçte temkinli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz. Sıkı parasal duruşa ilişkin aldığımız son kararlar, özellikle beklentileri çıpalamaya dair iletişim açısından da önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
TCMB Hatice Karahan
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

