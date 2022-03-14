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Merkez Bankası'ndan rekor kâr

14.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın 2021 yılı kârına ilişkin bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bir önceki yıl 34 milyar 497,9 milyon TL kâr eden TCMB'nin 2021 dönem kârı 57 milyar 483,2 milyon TL oldu.

Merkez Bankası'ndan rekor kâr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında kârını yüzde 66,6 artırdı.
TCMB'nin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren 90'ncı hesap dönemi bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCMB'nin 2021 yılı dönem kârı 57 milyar 483,2 milyon TL oldu. TCMB, 2020 yılında 34 milyar 497,9 milyon TL dönem kârı elde etmişti.

Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 2 trilyon 496 milyar 216,5 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu 499 milyar 485,0 milyon TL oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın ihtiyat akçesi tutarı 4 milyar 684,7 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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