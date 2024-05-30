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Merkez Bankası'ndan sıkılaşma mesajı: Rakamı açıkladı: 'Sistemden 550 milyar lira çektik...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.05.2024 14:21
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini sabit tuttuğu Mayıs toplantısının özetinde hizmet enflasyonundaki katılığa vurgu yaparken, miktarsal sıkılaşma mesajlarını de yeniledi. TCMB son zorunlu karşılık hamlesiyle sistemden yaklaşık 550 milyar TL çekildiğini belirtti.

Merkez Bankası'ndan sıkılaşma mesajı: Rakamı açıkladı: 'Sistemden 550 milyar lira çektik...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinin yüzde 50'de tutulduğu Mayıs toplantısının özetlerinde para politikası patikasına ilişkin mesajlar verdi.

Bankanın para politikasıyla ilgili mesajlarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

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Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılmıştır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlasının ilave tedbirlerle sterilize edilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekilmiştir. Ayrıca, KKM hesaplarının daha hızlı azalmasını sağlamak amacıyla zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır. Son olarak yabancı para kredi büyümesindeki hızlanma dikkate alınarak bu kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilmiş, sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verilmiştir. TCMB tarafından yapılan düzenlemelere ilişkin etki analizleri söz konusu çerçevenin tüm bileşenleri için enflasyon, faizler, döviz kurları, rezervler, beklentiler ve finansal istikrar üzerindeki yansımalarıyla birlikte bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek yapılmaktadır.

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