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Merkez Bankası'ndan TL depo ihalesi

09.01.2024 10:18 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli 25 milyar lira tutarında depo alım ihalesi açtı. TL depo ihaleleri, yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmıştı.

Merkez Bankası'ndan TL depo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli 25 milyar lira tutarında depo alım ihalesi açtı.

TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla 22 Aralık'ta TL depo ihalelerine başlamıştı.

(AA)

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ihale Merkez Bankası
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