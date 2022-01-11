Merkez Bankası'ndan TL mevduat hesaplarına dönüşümle ilgili son dakika açıklaması

TCMB'den yapılan son dakika açıklamasında "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağı açıklanmıştı.



