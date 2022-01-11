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Merkez Bankası'ndan TL mevduat hesaplarına dönüşümle ilgili son dakika açıklaması

11.01.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişikliği hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Bununla ilgili Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi. Merkez Bankası, Yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsindeki mevduat ve katılım fonları hesaplarını TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürmesi durumunda TCMB'nin desteklerinden faydalanabileceği açıklandı.

Merkez Bankası'ndan TL mevduat hesaplarına dönüşümle ilgili son dakika açıklaması

TCMB'den yapılan son dakika açıklamasında "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağı açıklanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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