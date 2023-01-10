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Merkez Bankası'ndan Türk Lirası adımı! KKM'de süre değişti...

10.01.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası şirketlerin döviz hesaplarına KKM uygulaması 2022 yılını kapsayacak şekilde uzatıldığını duyurdu. Tüzel kişilerin dövizden Türk lirası mevduata geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 30 Eylül 2022'ye kadar açılmış olması şartı, 31 Aralık 2022 olarak bildirildi.

Merkez Bankası'ndan Türk Lirası adımı! KKM'de süre değişti...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk lirası mevduata geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 30 Eylül 2022'ye kadar açılmış olması şartı, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

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HESAP SAHİBİ TALEP EDERSE TL'YE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 dönemindeki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek ve KKM'ye dahil edilebilecek.

Söz konusu tebliğ, döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

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Merkez Bankası

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