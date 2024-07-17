FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek adım: Bankalara talimat gitti, KKM'ye uygulanan faiz oranları değişti!

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek adım: Bankalara talimat gitti, KKM'ye uygulanan faiz oranları değişti!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.07.2024 17:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti. KKM'ye uygulanan faiz oranları değişti. Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek adım: Bankalara talimat gitti, KKM'ye uygulanan faiz oranları değişti!

Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.

Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35'e indirildi.

(AA)

4 ayın en düşük seviyesi! ABD'de mortgage faizi yüzde 6,87 4 ayın en düşük seviyesi! ABD'de mortgage faizi yüzde 6,87
Anahtar Kelimeler:
faiz banka Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Yer: İsrail! Oğlunu baltayla öldürüp AVM'de meditasyon yaptı

Yer: İsrail! Oğlunu baltayla öldürüp AVM'de meditasyon yaptı

Aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapatıldı

Aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapatıldı

Emekli maaşına yüzde 24,73’lük zam hesaplarda…

Emekli maaşına yüzde 24,73’lük zam hesaplarda…

'Gelin 8 TL'ye alın' Duyar duymaz akın ettiler!

'Gelin 8 TL'ye alın' Duyar duymaz akın ettiler!

Sene başındaki fiyatlara geri döndü

Sene başındaki fiyatlara geri döndü

Yüzde 40 faiz alt sınırına ayar!

Yüzde 40 faiz alt sınırına ayar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.