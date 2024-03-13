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Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı! Mevduat faizlerini de etkileyecek

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.03.2024 12:42
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Merkez Bankası, bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni adımlarını duyurdu. Bugün yapılan değişikliğin mevduat faizlerini de etkilemesi bekleniyor. Uygulama, 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek.

Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı! Mevduat faizlerini de etkileyecek

Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı. Uygulama 16 Mart'ta başlayacak.

Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi. Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek.

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MEVDUAT FAİZLERİNİ YUKARI YÖNLÜ ETKİLEYECEK

Ayrıca TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması bankacılara göre kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki yaratacak.

UYGULAMA 16 MART'TA BAŞLIYOR

Bu uygulama ise 16 Mart itibarıyla başlayacak.

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DEĞİŞİKLİKLER NELER?

TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:

  • TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.

  • Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edecek.

  • Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.

  • TCMB zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti.

(Reuters)

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