FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2020 09:17 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti. Banka, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıklardan (ZK) alınan komisyonları azaltırken, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizleri artırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TCMB, bankaların döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya düşürdü. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarını da kredi büyüme koşulundan bağımsız, kredi büyüme koşulunu sağlayan ve sağlamayan bankalarda da 200 baz puan artırdı.

Analistler, söz konusu düzenlemelerin son dönemde gerçekleşen normalleşme süreci kapsamındaki diğer adımları destekler nitelikte olduğuna dikkati çekti.

Yabancı para ZK'lardan alınan komisyonların azaltılması ve TL ZK'lara ödenen faizlerin artırılmasının bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerini azaltacağını belirten analistler, bu değişikliklerin, normalleşme döneminin amaçlarına uygun olarak, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceğini vurguladı.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor...TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor...
Gümüş yükselişe geçti!Gümüş yükselişe geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...
Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Taşıt kredisi satışları rekor kırdı
Taşıt kredisi satışları rekor kırdı
Kilosu 12-13 bin eurodan, 5-6 bin dolara geriledi
Kilosu 12-13 bin eurodan, 5-6 bin dolara geriledi
Altın haftaya yükselişle başladı!
Altın haftaya yükselişle başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Herkes bitti sanıyor, o başvurular hala devam ediyor!
Herkes bitti sanıyor, o başvurular hala devam ediyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VGM bursu bekelniyor... 2020 VGM burs ücreti ne kadar? VGM burs sonuçları öğrenme ekranı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs tarihi!
VGM bursu için son günler...
Evden paketleme işi veren firmalar... 2020 İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu! İŞKUR evde paketleme işi aylık ne kadar kazandırıyor?
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Bazı şehirlerde TYP alımları başladı... İŞKUR ve MEB, TYP kura sonuçları açıklandı mı 2020?
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor...
Evde bakım aylıkları bu şehirlerde yattı... 12 Ekim 2020 Pazartesi evde bakım parası yatan iller listesi! Ekim ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) aylığı yattı mı?
Ekim ayı evde bakım aylığı hangi illere yattı?
Binlerce vatandaş bekliyor... Kredi Sicil Affı Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kredi Sicil Affı nasıl yapılıyor? Kredi Sicil Affı şartları neler?
Kredi Sicil Affı Yasası çıkıyor mu?
Gümüş durmuyor... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (12 Ekim 2020 Pazartesi) Gümüşün gramı ne kadar, yükselir mi?
Gümüş yükselişe geçti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.