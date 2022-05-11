Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Finansman şirketlerinin TL ve yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık (ZK) oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan zorunlu karşılıklar hakkında 2013/15 sayılı tebliğde değişiklik yapan Merkez Bankası tebliğiyle, söz konusu tebliğin "Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere ilişkin geçici uygulama" başlıklı geçici maddesine eklemeler yapıldı.

Eklenen geçici maddeye göre, finansman şirketlerine TL yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak. Bu şirketlere yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları; 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır, 23 Aralık hesaplama tarihine kadar ise yüzde 3 olarak uygulanacak. (REUTERS)

