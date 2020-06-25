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Merkez Bankası ne yapacak? Gözler kritik faiz kararında

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2020 09:43 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, bankanın 0,25 puan faiz indirime gitmesini bekliyor.

Merkez Bankası ne yapacak? Gözler kritik faiz kararında

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.

Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor.

Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken Türkiye'deki analistler bankanın 25 baz puan faiz indirime gitmesini bekliyor.

koronavirüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, Nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Reuters anketine göre, ekonomistler bankanın bugün de 0,25 puanlık bir indirime gitmesini öngörüyor.

Merkez Bankası, salgın sürecinde 2,5 puan faiz indirirken, son dokuz toplantısında ise 15,75 puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Banka kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

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