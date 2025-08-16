FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ettiklerini söyleyip 2026 sonu için ise tahminlerinin, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ettiğini aktarmıştı. Gözler yeniden Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilirken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi ve Fitch, yıl sonu faiz tahminini açıkladı.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini
Hande Dağ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, perşembe günü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşmuş ve 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ettiklerini belirterek, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini öngördüklerini söylemişti.

Merkez Bankası nın enflasyon raporu sonrası Fitch ten yıl sonu faiz tahmini 1

ENFLASYON TAHMİNLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Karahan, küresel belirsizliklerin azalmasının ve enflasyonun daha düşük seviyelere gelmesinin etkisiyle tahmin aralığını önceki rapor dönemine göre daralttıklarını söyleyerek, bu değerlerin daha önce de paylaşılan enflasyon tahminlerini ve ilgili aralıkları yansıttığını belirtmişti. Bu raporda farklı olarak, enflasyon ara hedeflerini de paylaşan Karahan, "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz" diye konuşmuştu.

Karahan, geçen dönemde enflasyon tahminlerinde bir değişim olması durumunda güncellemenin kaynaklarını paylaştıklarını anımsatarak, bu rapordan itibaren ise bu iletişimi yıl sonu enflasyon gerçekleşmesinin "ara hedeften farklılaşması" durumunda yapacaklarının altını çizdi. Karahan, bir farklılaşma olması halinde sapmanın kaynaklarını, takip eden yılın ilk Enflasyon Raporunda paylaşacaklarını söyledi. Öte yandan önceki raporda, 2026 yılı "enflasyon tahminini" yüzde 12 olarak paylaştıklarını hatırlatan Karahan, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

Merkez Bankası nın enflasyon raporu sonrası Fitch ten yıl sonu faiz tahmini 2

"Yeni yaklaşımımız çerçevesinde, 2026 yılı "enflasyon ara hedefini" yüzde 16 olarak belirledik. Aradaki 4 puanlık farkın detaylarına baktığımızda, daha yüksek gıda fiyatları varsayımının ara hedefi 0,9 puan yukarı çektiğini görüyoruz. Ara hedef üzerinde, enflasyon ana eğilimi ve ataleti 1,9 puan, büyük oranda petrol fiyatı varsayımındaki güncellemeye bağlı olarak da TL cinsi ithalat fiyatları 1,2 puan yukarı yönlü etki yaptı. Dezenflasyon sürecinde, ara hedeflerimize ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz"

Merkez Bankası nın enflasyon raporu sonrası Fitch ten yıl sonu faiz tahmini 3

Merkez Bankası temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekmiş, Kurulun, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği ifade edilmişti.

FITCH'TEN FAİZ TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye'ye dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Temmuzda enflasyonun yüzde 33,5’e gerilediğini hatırlatan Fitch, politika faizinin 2025 yılı sonunda yüzde 35'e inmesini beklediğini duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul alışverişi başladı: Çantaya rekor zamOkul alışverişi başladı: Çantaya rekor zam
İzmir'de ulaşım ücretlerine zam! İzmir'de ulaşım ücretlerine zam!

Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası Faiz kararı faiz indirimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

“WhatsApp dinleniyor mu?” diye sordu! Uzmanından çarpıcı yanıt

“WhatsApp dinleniyor mu?” diye sordu! Uzmanından çarpıcı yanıt

Okul alışverişi başladı: Çantaya rekor zam

Okul alışverişi başladı: Çantaya rekor zam

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

'Bir ev komple 20 bin TL' Yoğunluk olmamasından şikayetçiler

'Bir ev komple 20 bin TL' Yoğunluk olmamasından şikayetçiler

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.