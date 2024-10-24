Merkez Bankası'nın eski ekonomisti asgari ücret tahminini paylaştı! Oranı görenler şaştı kaldı! İki ihtimal verdi: 'Daha olası olduğunu düşünüyoruz'

Temmuz ayında ara zam almayan asgari ücretli 2024 Ocak ayında yüzde 49 oranında zam alarak 17 bin 2 lira ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Yüksek enflasyon nedeniyle maaşından neredeyse 5 bin lira kadar kaybeden asgari ücretliler 2025 Ocak ayında yapılacak zam ile kaybettikleri paranın tekrar ceplerine girmesini bekliyordu.

İKİ TAHMİN VERDİ!

Bloomberg Ekonomisti ve eski Merkez Bankası ekonomisti Selva Baziki'nin 2025 bütçe verileri üzerinden yaptığı hesaplama ile asgari ücrete ne kadar zam geleceğini tahmin etti. Enflasyonla mücadele ederken yüksek bir asgari ücret zammının enflasyonu tekrar alevlendirilebileceği konuşuluyorken tahminler de bu doğrultuda geliyor.

Baziki, 2025 Ocak ayı asgari ücret tahminini enfasyon beklentisiyle paralel olarak yüzde 17 olarak açıklarken; olası zammın yüzde 30 olacağını ifade etti. Baziki, paylaşımında şu cümleleri sarf etti:

"Türkiye'nin 2025 Bütçesi üzerinden tahminlerimize göre, gelecek yıl asgari ücrete yüzde 17 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. Bu, 2025 yılı sonu enflasyon tahminleriyle örtüşüyor. Ancak biz yüzde 30'luk bir artışın daha olası olduğunu düşünüyoruz. Bu da hem enflasyonun hem de borçlanma maliyetlerinin kademeli olarak azalacağına işaret ediyor.”

IMF NE BEKLİYORDU?

IMF ve diğer yabancı kuruluşlarının asgari ücret için tahminleri yüzde 25 zam ile 21 bin 252,5 TL olarak belirlendi.

Bloomberg hesaplamasında olduğu gibi yüzde 17 zam yapılırsa 19 bin 892,3 TL, Baziki’nin beklentisindeki gibi yüzde 30 oranında zam yapılırsa 22 bin 102,6 TL olması bekleniyor.