Merkez Bankası'nın faiz hamlesi ne olacak? Herkesin tahmini aynı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Karar öncesi faizlerin ne olacağına yönelik beklentiler netleşmeye başladı. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

FOREKS ANKETİ

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. 2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 14,00 ve yüzde 22,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 12,00-22,00 aralığında oluşmuştu.

TCMB, geçen yıl Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat ve Mart aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketinde ise ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu.



