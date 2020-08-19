Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Merkez Bankasının politika faizinde bir artış yapacağını beklemiyorum, ancak piyasayı dengeleme amacıyla Geç Likidite Penceresi faizlerinde bir artış yapabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA Finans'ın PPK toplantısına faiz kararına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 22 ekonomistin 18'i politika faizinde değişiklik beklemiyor. Politika faizinde artış bekleyen 4 ekonomistin ise tahminleri 25 baz puan ile 175 baz puan arasında oldu.

Merkez Bankası, haziran ve temmuz aylarında ise enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurlar ışığında politika faizini yüzde 8,25'te sabit bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerinin yoğun hissedildiği dönemde finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde işlemeye devam etmesini teminen parasal tedbirleri devreye alan Merkez Bankası, mart, nisan ve mayıs aylarında politika faizini toplamda 250 baz puan aşağı çekti.

Türk lirası üzerinde son 1 aydır artan baskının TCMB'nin daha sıkı bir politika duruşuna geçmesine neden olduğuna dikkati çeken Yükseltürk, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan genişlemeci politika önlemlerinin iç talebin çok hızlı toparlanmasına yol açtığını, bu dönemde artan cari açık ve portföy çıkışının TL'de değer kaybını hızlandırdığını aktardı.

Yükseltürk, daha önceki dönemlere bakıldığında bu gibi durumlarda TCMB'nin ilk etapta likidite önlemleriyle piyasa faizlerinin yükselmesini tercih ettiğini, politika faizini ise mümkün olduğunca gecikmeli olarak artırdığını hatırlattı.

TCMB'nin ilk etapta repo ihalelerine ara vererek haftalık fonlamayı kestiğini söyleyen Yükseltürk, TCMB'nin dün aldığı kararla bankaların gecelik borç verme limitlerini de azaltarak bankaların Geç Likidite Penceresinden fonlanmasının yolunu açtığını dile getirdi.

'ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ 200 BAZ PUAN ARTTI'

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer de Kovid-19 sonrası ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte TCMB'nin son dönemdeki açıklamalarında enflasyondaki gelişmeleri daha yakından takip ettiğini söyledi.