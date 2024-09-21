Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalardan yeni hamle! Faizsiz kredi imkanı...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı için düzenlediği Para Politikaları Kurulu toplantısı perşembe günü gerçekleştirildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre TCMB, faizi piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 50'de sabit tuttu. Bugün ise zorunlu karşılık adımı attı.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.

FAİZSİZ KREDİ DE LİMİT 50 BİN TL OLDU

Bu gelişmeler üzerine bankalardan da dikkat çeken bir adım geldi. Bankalar faizsiz kredi de limiti artırdı. Geçtiğimiz ay 30-35 bin TL bandından bulunan faizsiz kredi limiti 45 bin TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi ise limit tekrar güncellenerek 50 bin TL oldu.

KREDİ NOTU DETAYI

Yeni müşteri olma koşulunu tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu istiyor. Findeks kredi notu 1750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor.

FAİZSİZ KREDİ KOŞULU NEDİR?

Faizsiz kredilerde bankaların ön koşulu ise kredi başvurusu yapan müşterinin sigortalı olması. Ancak bazı bankalar öğrencilerin faydalanması için sigortasız olanlara da kredi açabiliyor.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredileri ise şöyle sıralanıyor:

TEB: 50 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)

Garanti: 45 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)

QNB Finansbank: 45 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)

Akbank: 45 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)

İş Bankası: 25 bin TL (Tamamı taksitli nakit avans)

Denizbank: 25 bin TL (15 bin TL'si taksitli nakit avans)