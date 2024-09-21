FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalardan yeni hamle! Faizsiz kredi imkanı...

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalardan yeni hamle! Faizsiz kredi imkanı...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.09.2024 16:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyonun etkisi vatandaşı her geçen gün daha da sıkışık bir hale sokuyor. Dolayısıyla vatandaşların nakit ihtiyaçları da giderek derinleşiyor. Bu doğrultuda uygun kredi arayışına girenler için bankalardan önemli bir adım geldi. Bankalar yeni müşterilere özel faizsiz kredide limiti 50 bin TL'ye kadar çıkardı. Bankaların faizsiz kredi için uyguladıkları tarifeleri sizler için derledik.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalardan yeni hamle! Faizsiz kredi imkanı...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı için düzenlediği Para Politikaları Kurulu toplantısı perşembe günü gerçekleştirildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre TCMB, faizi piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 50'de sabit tuttu. Bugün ise zorunlu karşılık adımı attı.

m

MERKEZ BANKASI'NDAN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.

FAİZSİZ KREDİ DE LİMİT 50 BİN TL OLDU

Bu gelişmeler üzerine bankalardan da dikkat çeken bir adım geldi. Bankalar faizsiz kredi de limiti artırdı. Geçtiğimiz ay 30-35 bin TL bandından bulunan faizsiz kredi limiti 45 bin TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi ise limit tekrar güncellenerek 50 bin TL oldu.

KREDİ NOTU DETAYI

Yeni müşteri olma koşulunu tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu istiyor. Findeks kredi notu 1750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor.

n

FAİZSİZ KREDİ KOŞULU NEDİR?

Faizsiz kredilerde bankaların ön koşulu ise kredi başvurusu yapan müşterinin sigortalı olması. Ancak bazı bankalar öğrencilerin faydalanması için sigortasız olanlara da kredi açabiliyor.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredileri ise şöyle sıralanıyor:

TEB: 50 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)
Garanti: 45 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)
QNB Finansbank: 45 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)
Akbank: 45 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)
İş Bankası: 25 bin TL (Tamamı taksitli nakit avans)
Denizbank: 25 bin TL (15 bin TL'si taksitli nakit avans)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
TCMB faiz kredi banka
En Çok Okunan Haberler
Sapık polis bir ili ayağa kaldırdı

Sapık polis bir ili ayağa kaldırdı

Milletvekilinin çakarlı lüks aracından suç makineleri çıktı

Milletvekilinin çakarlı lüks aracından suç makineleri çıktı

Emekli maaşı alıp, çalışanlar dikkat!

Emekli maaşı alıp, çalışanlar dikkat!

Mahalle lastikçisinden akılalmaz oyun!

Mahalle lastikçisinden akılalmaz oyun!

Altın fiyatlarında 12 yıl detayı: Bunu ilk kez duyacaksınız!

Altın fiyatlarında 12 yıl detayı: Bunu ilk kez duyacaksınız!

Merkez'in faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri...

Merkez'in faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.