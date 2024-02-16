Cevdet Akçay tartışmaların odağında: "Linkler koptu" çıkışına bir tepki daha! 'Bize anlatacağına gereğini yapsın'

Tartışmaların ayyuka çıktığı bir sürecin ardından Hafize Gaye Erkan'ın yerine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu, Cevdet Akçay da Başkan Yardımcısı. 8 Şubat'taki toplantıda, enflasyon raporunda yüzde 36 olan 2024 enflasyon hedefi korunarak sabit bırakılmıştı. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine dair Cevdet Akçay'ın açıklamaları, siyasetin gündeminde de tartışmaları beraberinde getirdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN 'KOPUK LİNKLER' ÇIKIŞI

Akçay toplantıda "Bizim şu an içinde çalıştığımız sistemde, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş, politika faizi enflasyon linki kopmuş, faiz kur linki kopmuş durumda" demiş, ayrıca şunları eklemişti:

"Biz yedi aydır kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu bağlar tekrar ihdas edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Oradan da 36’dan 38’e çıkma ihtiyacı duyacaksınız, çok zor. Modelleme bilen arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır ki bu çok zor ve hatta imkânsıza yakın."

AKŞENER: KİBAR ADAM, 'EKONOMİNİN CANINA OKUMUŞLAR' DİYEMEDİ

Akçay'ın bu sözleri gerek sosyal medyada gerekse siyaset sahnesinde çok konuşuldu. Akçay'a tepki gösteren isimlerden biri İYİ Parti lideri Meral Akşener idi. Akşener, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında tepkisini "Kendisi liyakatli ve ciddi bir ekonomisttir. O yüzden 'Ekonominin canına okumuşlar' diyemedi. Kibar adam... 'Linki kopmuş' diyerek durumun vahametini ifade etti Asıl neredeki link koptu, biliyor musunuz? Sarayla, milletin arasındaki link koptu! Sarayla, emeklinin arasındaki link koptu! Sarayla, çalışanın arasındaki link koptu! AK Parti iktidarının; ahlakla, vicdanla, akılla arasındaki link koptu. Bu kadar link kopunca da; ekonomideki, tüm linkler koptu" sözleriyle dile getirmişti.

MHP'DEN DE TEPKİ GELDİ: LİNKİN KIRILDIĞINI BİZE ANLATMASIN

Cevdet Akçay'ın bu sözleri son olarak Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in gündemindeydi. Dün akşam tv100 canlı yayınına katılan Yönter, Akçay'a "Bunu söylemeyecek, gereğini yapacak" şeklinde eleştiride bulundu. İşte Yönter'in gündemdeki o sözleri:

"Merkez Bankası Başkanı ‘Yıllık enflasyon düşüyor ama aylık enflasyonda oynama yok’ dedi. Yardımcısı ‘Modeller arasında kırılganlıklar var, link koptu’ dedi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı bunu söylemeyecek, gereğini yapacak. Linkin kırıldığını bize anlatmasın. Vatandaşın, bizim linkle işimiz yok.

"TÜRKİYE OPERASYONLARA MARUZ KALDI, LİNK BUNUN NERESİNDE?"

Türkiye onca ekonomik operasyona maruz kaldı, ekonomik tetikçiler üzerimize geldi. Neyin linkinden bahsediyorsunuz? ABD Başkanı Trump zamanında ‘Sizi mahvedeceğim’ dedi. Sayın başkan yardımcısı şimdi bunun neresinde link var. Hangi adımları atalım ki istediğimiz sonucu alalım?"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





