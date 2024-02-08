Fatih Karahan ile birlikte başkanlık için adı anılıyordu! Cevdet Akçay’dan ‘oksimoron’ çıkışı: Özgür Demirtaş ‘şimdi anlamışsınızdır' dedi, kayıtsız kalamadı…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda konuştu. Piyasalarda ağırlıklı beklentide olduğu gibi önceki raporda yüzde 36 olan 2024 enflasyon hedefi korunarak sabit bırakıldı.

Karahan piyasalara çok kritik mesajlar verdi. Ancak toplantıya Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrasında Fatih Karahan ile birlikte TCMB başkanlık koltuğu için Cevdet Akçay’ın Merkez Bankası’nın hedefleri hakkında yaptığı açıklama damga vurdu.

CEVDET AKÇAY: “İDDİASIZ HEDEF KOYAN MERKEZ BANKASI OKSİMORONDUR”

Akçay, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekçi olmadığı ile ilgili eleştiriler hakkında, “Hedef iddialı mı, evet iddialı. Ama iddiasız hedef koyan merkez bankası zaten oksimorondur. İddialı ama erişilebilir bir hedef enflasyonu aşağı indirmekte veya enflasyonu düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Hedefin ulaşılamaz olduğunu gördüğümüz noktada gerekli tedbirleri alırız” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ ANLAMIŞSINIZDIR”

Cevdet Akçay'ı Merkez Bankası başkanı olarak görmeye istediğini her fırsatta dile getiren Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “İşte bu! Şimdi anlamışsınızdır niye Cevdet Akçay dediğimi’ paylaşımını yaptı.

“BİRKAÇ DAKİKAYA SIĞAN DERS VERDİ”

Ekonomi Gazetecisi Alaattin Aktaş da, ‘Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısının son birkaç dakikası, bu raporu aslında kimin sunması gerektiğini, yani başkanlık koltuğunda kimin oturması gerektiğini gösterir gibiydi. Cevder Akçay Hoca, hocalık günlerinden döndü ve birkaç dakikaya sığan bir ders verdi” yorumunda bulundu.

“SİSTEM SORUNU GİDERİLMEDEN HİÇBİR İNSAN KURTARICI GÖRÜLMEMELİ”

Finansal Yönetim Danışmanı Dr. İbrahim Can ise, “Cevdet Akçay açıklamaları Merkez Bankası için önemlidir. Ancak şunu çok iyi anlamanızı rica ediyorum. Türkiye’de sistem sorunu giderilmeden siyasette veya ekonomide hiçbir ‘insan’ kurtarıcı veya mucize görülmemelidir. Bu zihniyet değişmediği sürece ekonomide iyileşme olamaz!’ ifadelerini kullandı.







