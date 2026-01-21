FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından piyasalar, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri ve iç talep üzerindeki olası etkilerini nasıl değerlendireceğini merakla bekliyor.

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Piyasalar, TCMB'nin alacağı karara odaklandı. Faiz kararı ne olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayı zam oranlarının netleşmesi ve yeni tarife fiyatlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte, ekonomik aktörlerin dikkati Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), 2026 yılının ilk toplantısını Perşembe günü gerçekleştirerek, merakla beklenen faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekmişti.

Şimdi ise, yılın ilk faiz kararı öncesinde merak hakim. Merkez Bankası'nın atacağı adım, önümüzdeki dönemde ekonomik gidişatın seyrini önemli ölçüde etkileyecek.

Piyasalar, TCMB'nin Perşembe günü yapacağı açıklamaya kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası'nın alacağı karar, hem ekonomik istikrar hem de büyüme hedefleri açısından kritik bir denge noktası oluşturacak.

Sonuç olarak, TCMB'nin Ocak ayı faiz kararı, Türkiye ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olacak. Enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki hassas dengenin korunması, Merkez Bankası'nın alacağı kararın başarısını belirleyecek. Piyasalar, Perşembe günü yapılacak açıklamayı yakından takip ederek, gelecek dönemdeki yatırım stratejilerini ve beklentilerini şekillendirecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek başkanlığında toplantı: Konut kredisi detayıBakan Şimşek başkanlığında toplantı: Konut kredisi detayı
E-devlet'ten tek tuşla paranızı geri alabilirsiniz! En şikayetçi il İstanbulE-devlet'ten tek tuşla paranızı geri alabilirsiniz! En şikayetçi il İstanbul

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı TCMB faiz kararı merkez bankası faiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.