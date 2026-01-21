Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Piyasalar, TCMB'nin alacağı karara odaklandı. Faiz kararı ne olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayı zam oranlarının netleşmesi ve yeni tarife fiyatlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte, ekonomik aktörlerin dikkati Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), 2026 yılının ilk toplantısını Perşembe günü gerçekleştirerek, merakla beklenen faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekmişti.

Şimdi ise, yılın ilk faiz kararı öncesinde merak hakim. Merkez Bankası'nın atacağı adım, önümüzdeki dönemde ekonomik gidişatın seyrini önemli ölçüde etkileyecek.

Piyasalar, TCMB'nin Perşembe günü yapacağı açıklamaya kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası'nın alacağı karar, hem ekonomik istikrar hem de büyüme hedefleri açısından kritik bir denge noktası oluşturacak.

Sonuç olarak, TCMB'nin Ocak ayı faiz kararı, Türkiye ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olacak. Enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki hassas dengenin korunması, Merkez Bankası'nın alacağı kararın başarısını belirleyecek. Piyasalar, Perşembe günü yapılacak açıklamayı yakından takip ederek, gelecek dönemdeki yatırım stratejilerini ve beklentilerini şekillendirecek.