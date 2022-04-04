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Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan'da faizler artacak mı düşecek mi?

04.04.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan'da faizler artacak mı düşecek mi? Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarının altı çizilmişti. Peki; Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan'da faizler artacak mı düşecek mi?

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan'da faizler artacak mı düşecek mi? Merkez Bankası tarafından yapılacak faiz kararı açıklamasıyla birlikte dolar ve altının yönü de belli olacak. Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçların liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edileceği vurgulanmıştı.

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 14 Nisan Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.

Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçların liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır." ifadeleri kullanıldı.


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