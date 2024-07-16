FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası paylaştı: Yabancı kredilerinde son durum! 2018 sonrası dikkat çeken artış

Merkez Bankası paylaştı: Yabancı kredilerinde son durum! 2018 sonrası dikkat çeken artış

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.07.2024 09:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda görevli ekonomist Tanju Çapacıoğlu yabancı kredilerindeki son dönem eğilimleri inceledi. Merkezin Güncesi'nde yayımlanan yazıda 2018 yılı sonrası azalan yabancı kredilerde son dönem artış eğilimi dikkat çekti. Çapacıoğlu yazısında, "Bu artış sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Merkez Bankası paylaştı: Yabancı kredilerinde son durum! 2018 sonrası dikkat çeken artış

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Merkezin Güncesi portalında Merkez Bankası'nda görevli ekonomist Tanju Çapacıoğlu, yabancı kredilere ilişkin olarak, "2023 yılı ikinci yarısından itibaren başlayan parasal sıkılaştırma döngüsünde TL ve YP kredi faiz oranları arasındaki fark açılmıştır. İyileşen kur beklentilerinin de katkısıyla firmaların YP cinsi kredi talebi canlanmıştır." yorumunu yaptı.

"BAHSE KONU ARZ VE TALEP YÖNLÜ BİLEŞENLER YP KREDİLERİ DESTEKLENDİ"

Çapacıoğlu, "Aynı dönemde bankaların uluslararası piyasalardan borçlanma koşulları iyileşmiş ve yurt dışı YP borçların sektörün toplam yükümlülükleri içindeki payı artmıştır. Artan sermaye ve efektif girişleri ile kapatılan TCMB taraflı swap işlemleri neticesinde bankaların YP likidite pozisyonu güçlenmiştir. Bahse konu arz ve talep yönlü bileşenler YP kredileri desteklemiştir" ifadesini kullandı.

"UZUN VADELİ KREDİLER DAHA ÇOK YATIRIM AMAÇLI"

"Kredilerin gelişiminde büyüme hızının yanı sıra vade kompozisyonu da finansal istikrar açısından önem taşımaktadır. Uzun vadeli krediler daha çok yatırım amaçlı kullanılmakta ve firmaların iş ve finansal çevrimlerden kaynaklı kredi standartlarında yaşanabilecek değişimlerden daha az etkilenmesini sağlayarak finansal istikrarı desteklemektedir. Bahse konu dönemde ise YP kredilerdeki artışa rağmen vadelerin kısaldığı dikkat çekmektedir"

"BANKALARIN ARTAN DÖVİZ LİKİDİTESİ YP KREDİ ARZINA NEDEN OLDUĞU GÖRÜLMEKTE"

Ayrıca, sonuçlar son dönemde kısalma eğiliminde olan YP kredi vadesinde bankaların döviz likiditesi kaynaklı gelişmelerin sürükleyici olduğunu ima etmektedir. Bankaların artan döviz likiditesinin, daha fazla ve daha kısa vadeli YP kredi arzına neden olduğu görülmektedir.

YP KREDİ DÜZENLEMESİ

Özetle, YP kredilerin tutarı ile yurt dışı borçlanma ve döviz likiditesi arasında pozitif bir ilişki varken, YP kredi vadelerinin sektörün güçlenen döviz likiditesiyle kısaldığı görülmektedir. Ayrıca firmaların artan döviz kuru riski de finansal istikrara yönelik potansiyel risk teşkil etmektedir. Bu kapsamda, YP kredilerin yatırım amaçlı ve uzun vadeli kullanımı bahse konu risklerin orta-uzun vadede yönetilmesi için büyük önem arz etmektedir. Mayıs ayında getirilen YP kredi düzenlemesinde iki yıldan uzun vadeli yatırım kredilerinin istisna tutulması da bu amaca hizmet etmektedir."

Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
kredi Merkez Bankası yabancı
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da! O anları gündem oldu

Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da! O anları gündem oldu

Akar: 3. Dünya Savaşı'nın ilk aşaması başladı

Akar: 3. Dünya Savaşı'nın ilk aşaması başladı

'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

'Kuru pasta' kararı! Hepsi iptal ediliyor...

'Kuru pasta' kararı! Hepsi iptal ediliyor...

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.