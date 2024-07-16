Merkez Bankası paylaştı: Yabancı kredilerinde son durum! 2018 sonrası dikkat çeken artış

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Merkezin Güncesi portalında Merkez Bankası'nda görevli ekonomist Tanju Çapacıoğlu, yabancı kredilere ilişkin olarak, "2023 yılı ikinci yarısından itibaren başlayan parasal sıkılaştırma döngüsünde TL ve YP kredi faiz oranları arasındaki fark açılmıştır. İyileşen kur beklentilerinin de katkısıyla firmaların YP cinsi kredi talebi canlanmıştır." yorumunu yaptı.

"BAHSE KONU ARZ VE TALEP YÖNLÜ BİLEŞENLER YP KREDİLERİ DESTEKLENDİ"

Çapacıoğlu, "Aynı dönemde bankaların uluslararası piyasalardan borçlanma koşulları iyileşmiş ve yurt dışı YP borçların sektörün toplam yükümlülükleri içindeki payı artmıştır. Artan sermaye ve efektif girişleri ile kapatılan TCMB taraflı swap işlemleri neticesinde bankaların YP likidite pozisyonu güçlenmiştir. Bahse konu arz ve talep yönlü bileşenler YP kredileri desteklemiştir" ifadesini kullandı.

"UZUN VADELİ KREDİLER DAHA ÇOK YATIRIM AMAÇLI"

"Kredilerin gelişiminde büyüme hızının yanı sıra vade kompozisyonu da finansal istikrar açısından önem taşımaktadır. Uzun vadeli krediler daha çok yatırım amaçlı kullanılmakta ve firmaların iş ve finansal çevrimlerden kaynaklı kredi standartlarında yaşanabilecek değişimlerden daha az etkilenmesini sağlayarak finansal istikrarı desteklemektedir. Bahse konu dönemde ise YP kredilerdeki artışa rağmen vadelerin kısaldığı dikkat çekmektedir"

"BANKALARIN ARTAN DÖVİZ LİKİDİTESİ YP KREDİ ARZINA NEDEN OLDUĞU GÖRÜLMEKTE"

Ayrıca, sonuçlar son dönemde kısalma eğiliminde olan YP kredi vadesinde bankaların döviz likiditesi kaynaklı gelişmelerin sürükleyici olduğunu ima etmektedir. Bankaların artan döviz likiditesinin, daha fazla ve daha kısa vadeli YP kredi arzına neden olduğu görülmektedir.

YP KREDİ DÜZENLEMESİ

Özetle, YP kredilerin tutarı ile yurt dışı borçlanma ve döviz likiditesi arasında pozitif bir ilişki varken, YP kredi vadelerinin sektörün güçlenen döviz likiditesiyle kısaldığı görülmektedir. Ayrıca firmaların artan döviz kuru riski de finansal istikrara yönelik potansiyel risk teşkil etmektedir. Bu kapsamda, YP kredilerin yatırım amaçlı ve uzun vadeli kullanımı bahse konu risklerin orta-uzun vadede yönetilmesi için büyük önem arz etmektedir. Mayıs ayında getirilen YP kredi düzenlemesinde iki yıldan uzun vadeli yatırım kredilerinin istisna tutulması da bu amaca hizmet etmektedir."