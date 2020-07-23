FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2020 14:47 | Son Güncelleme

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunu belirterek politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25 düzeyinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25 düzeyinde sabit tuttuğunu açıkladı.

Banka açıklamasında koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyümedeki zayıflamanın yılın ikinci çeyreğinde derinleştiğini belirterek, atılan normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrettiğini kaydetti.

Enflasyon vurgusu

Açıklamada, "Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7.4 seviyesinde bulunuyor.

"Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir" denilerek "Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptığı belirtildi.

Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklendiği, mal ihracatındaki toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyelerinin önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyeceği kaydedildi.

DW/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor
Bakan Albayrak açıkladı! Kredi borçları erteleniyorBakan Albayrak açıkladı! Kredi borçları erteleniyor
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak aslında çok kolay! Araçta yakıt tasarrufu sağlamak aslında çok kolay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir

Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ay ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ay ertelendi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

50 TL'ye 75 bin TL istiyor!

50 TL'ye 75 bin TL istiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Düşük gelirliye bir destek daha! Aylık 700 TL'nin üzerinde maaş yardımı...

Aylık 700 TL'nin üzerinde maaş yardımı...

Son dakika...Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Esnafın kredi borcu erteleniyor mu? Son dakika Bakan Albayrak açıkladı!

Bakan Albayrak açıkladı! Kredi borçları erteleniyor

Amasya Çevre Yolu cumartesi günü açılıyor! Yarım saatlik yol 7 dakikaya düşüyor

Yarım saatlik yol 7 dakikaya düşüyor

  Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor

  Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.